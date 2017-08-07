Проводников: бой с Брэдли останется в истории бокса

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал решение американского боксёра Тимоти Брэдли, с которым он встречался на ринге, завершить карьеру.



«Брат, приобретённый в бою… После всего, что мы пережили в ринге… Это, без преувеличения, осталось в истории бокса. Бой с тобой был для меня большим вызовом, в этом бою мы узнали многое друг о друге и о себе в том числе, сегодня я с честью называю тебя Другом.

Я никогда не дрался за пояса и деньги, а дрался за память людей, в наших краях намного важнее, что о тебе скажут люди, нежели деньги и пояса, так вот я хочу, чтобы ты знал, что в моей памяти ты всегда будешь чемпионом с несломимым духом. Низкий поклон тебе и твоей семье. Наслаждайтесь жизнью! И знай, что в далёкой от тебя Сибири у тебя есть друг, на которого ты всегда можешь рассчитывать! С уважением, твой друг Сибирский Рокки Руслан Проводников!» — написал российский боксёр в своём «инстаграме».