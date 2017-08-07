Ковалёв: в свою эпоху чемпионства Владимир Кличко действительно был лучшим

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал решение украинского супертяжеловеса Владимира Кличко завершить карьеру боксёра. Украинец отказался от идеи проведения матча-реванша с чемпионом IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа осенью этого года, решив, что пришла пора повесить перчатки на гвоздь.



«Владимир Кличко передал свою эстафету тяжеловесу Энтони Джошуа. Желаю Владимиру крепкого здоровья и всяческих успехов вне ринга. Также хочу поблагодарить за карьеру профессионала своего дела! Он на самом деле был лучшим в своей эпохе чемпионства», — написал Ковалёв в своём «инстаграме».