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Мирзаев обещает вернуться на ринг в 2017 году

7 августа 2017, понедельник. 10:51 Бокс/ММА

Российский боец ММА Расул Мирзаев обещает провести бой до конца текущего года. Спортсмен длительное время восстанавливался после травм, полученных в результате нападения, совершённого на него в его собственной квартире в канун Нового года (Мирзаев получил ранения из травматического пистолета).

«Хоть и не люблю афишировать свои бои, но на самом деле я уже готовился к бою в новой для меня весовой категории, он должен был состояться 13 августа, соперник был хороший. В итоге получилось так, что я травмировал плечо. Буду проходить реабилитацию, думаю, месяца два-три, долго не заставлю ждать, на самом деле я уже сам соскучился по рингу», — цитирует Мирзаева ТАСС.

Также спортсмен пообещал, что матч-реванш с Леваном Макашвили обязательно состоится.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Расул Мирзаев
Новости. Бокс/ММА
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