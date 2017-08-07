Мирзаев обещает вернуться на ринг в 2017 году

Российский боец ММА Расул Мирзаев обещает провести бой до конца текущего года. Спортсмен длительное время восстанавливался после травм, полученных в результате нападения, совершённого на него в его собственной квартире в канун Нового года (Мирзаев получил ранения из травматического пистолета).



«Хоть и не люблю афишировать свои бои, но на самом деле я уже готовился к бою в новой для меня весовой категории, он должен был состояться 13 августа, соперник был хороший. В итоге получилось так, что я травмировал плечо. Буду проходить реабилитацию, думаю, месяца два-три, долго не заставлю ждать, на самом деле я уже сам соскучился по рингу», — цитирует Мирзаева ТАСС.



Также спортсмен пообещал, что матч-реванш с Леваном Макашвили обязательно состоится.