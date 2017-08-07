Котто: хочу завершить карьеру наилучшим образом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто желает ярко завершить свою боксёрскую карьеру. Ранее пуэрториканец сказал, что по окончании текущего года повесит перчатки на гвоздь.



26 августа в Карсоне (штат Калифорния, США) Котто предстоит сразиться за вакантный титул WBO в первом среднем весе с японцем Йосихиро Камегаи. После этого пуэрториканец планирует до конца года провести ещё один бой.



«Сейчас мы работаем с Оскаром де ла Хойей и Golden Boy Promotions. Они знают, как нужно работать в боксе. Я хочу завершить карьеру лучшим из возможных способов. Это то, что меня заводит и движет мной. Я не знаю, как вам сказать, но обычный сценарий для меня — всегда стараться выбрать самого именитого соперника», — цитирует Котто BoxingScene.