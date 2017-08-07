Энтони Кролла и Рикки Бёрнс договорились провести бой 7 ноября

Бывшие чемпионы мира Энтони Кролла и Рикки Бёрнс договорились о проведении поединка 7 ноября в Великобритании, сообщает BoxingScene. Встреча этих боксёров состоится в рамках турнира, запланированного на «Манчестер-арене».



Бёрнс провёл свой последний бой в апреле текущего года против Джулиуса Индонго, которому уступил титул чемпиона мира WBA в категории первого полусреднего веса, проиграв единогласным решением судей.



Кролла в марте текущего года проиграл по очкам Хорхе Линаресу в матче-реванше за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе.