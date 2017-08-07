Эмеев дебютирует в UFC 21 октября в бою с американцем Смитом

Российский боец ММА Рамазан Эмеев дебютирует в UFC 21 октября. На эту дату у UFC запланирован турнир в Польше. Оппонентом Эмеева в первом поединке в UFC будет американский боец Тревор Смит. Об этом рассказал менеджер российского бойца Нарцис Муйкич, который также является одним из руководителей компании MMA Managment.



«Рамазан дебютирует 21 октября в Польше боем против Смита», — цитирует Мукича ТАСС.



Рамазан Эмеев перешёл в UFC из лиги M-1 Global, где становился чемпионом и побеждал таких соперников, как Анатолий Токов и Вячеслав Василевский.