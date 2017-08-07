Проводников: человек, который побьёт Головкина, ещё не родился

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников считает, что Сауль Альварес не справится с Геннадием Головкиным.

«Человек, который побьёт Головкина, ещё не родился. Канело молод, мастеровит и талантлив, но Головкин лучше его во всём, кроме скорости. Результат определит выносливость Канело, то, как долго он сможет выдерживать атаки Головкина. Альварес не танцует на ринге, и я удивлюсь, если он начнёт „боксировать“. Я верю в Головкина и болею за него», — цитирует Проводникова Boxing Scene.