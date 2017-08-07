Беллью: я перееду Уорда, как поезд

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью продвинулся в переговорах о поединке с чемпионом WBA/WBO/IBF в полутяжёлой категории Андре Уордом.

«Мы обсудили всё с командой Андре Уорда. Я ближе к бою с ним, чем когда-либо. Мне нравится идея этого боя. Сначала цифры меня не устраивали, но потом Эдди Хирн нашёл способ повернуть всё в желаемую сторону.

Это был бы фантастический бой. Говорят, Уорд — лучший в мире вне зависимости от веса. Я считаю, что слишком велик и силён для него. Я перееду его, как поезд. Он не сможет меня удержать", — приводит слова Беллью Press Association Sport.