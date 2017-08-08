Алду: у Макгрегора нет шансов победить Мейвезера

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду уверен, что Конор Макгрегор не сможет победить Флойда Мейвезера-младшего в боксёрском поединке.

«Эти бои нельзя сравнивать. Случаи совершенно разные. У Макгрегора нет шансов победить Мейвезера. Это другой вид спорта, и Мейвезер занимается им всю жизнь. Это шутка, он просто хочет получить денег», — приводит слова Алду Los Angeles Times.

Алду встречался с Макгрегором в декабре 2015 года и оказался в нокауте на 13-й секунде первого раунда, потеряв чемпионский титул.