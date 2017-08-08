Малиньяджи: Макгрегор — подонок, и я не собираюсь целовать ему задницу

Экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи крайне негативно отозвался о человеческих качествах Конора Макгрегора. Недавно Малиньяджи, который помогал Макгрегору готовиться к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, покинул его тренировочный лагерь из-за конфликта, возникшего после спарринга.



«Речь идёт об эго. Я не собираюсь целовать ему задницу, как те, кто окружает его. Всё дело в статусе, он отморозок.



В спарринге он был неплох на протяжении первых пяти раундов, но начиная с шестого он стал уязвим. Я говорил, что он не сможет тягаться со мной, он не привык к ударам по корпусу. Он прекратил болтать, потому что хотел сэкономить силы. По ходу одного из худших для него раундов он толкнул меня, потому что ему нужен был перерыв. Я сказал, что здесь нет передышек, и начал бить его по корпусу, а он стал хныкать. После 10 раундов я выдохся, но продолжил работать в 11-м и 12-м, потому что сказал, что буду, и он вышел более сильным.



В своей жизни я встречал отморозков, но этот парень один из самых больших подонков, которых я только встречал. Мне всё равно, будем ли мы когда-либо с ним разговаривать снова. Моя жизнь будет хороша, если я никогда больше не увижу Макгрегора», — цитирует Малиньяджи BoxingScene.