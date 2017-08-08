М. Гарсия: бой Мейвезер — Макгрегор воспринимаю как развлекательное шоу

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC Майки Гарсия рассказал о своём отношении к поединку между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Я воспринимаю бой между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором как развлекательное шоу, а не как конкурентный поединок. Макгрегор собирается выбрасывать дикие размашистые удары, чтобы попасть в голову Флойда, так как его единственный шанс — попасть таким ударом. Но, если говорить о конкурентности боя, то я этого не вижу», — цитирует Гарсию BoxingScene.