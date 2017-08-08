Кроуфорд: победа над Индонго сделает меня лидером рейтинга P4P

Американский боксёр Теренс Кроуфорд ожидает, что победа над Джулиусом Индонго выведет его на вершину рейтинга P4P.



Встреча этих боксёров состоится 19 августа в Линкольне (штат Небраска, США), на кону будут стоять шесть чемпионских поясов. На данный момент Кроуфорд является обладателем титулов чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO, а также владеет чемпионским поясом по версии журнала Ring. Индонго является чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA.



«Для меня сейчас лучшим (в рейтинге P4P) является Андре Уорд. Если я выиграю этот бой, то стану первым боксёром, которому удалось объединить в своих руках шесть чемпионских поясов, и должен буду рассматриваться как лучший боксёр вне зависимости от веса», — цитирует Кроуфорда BoxingScene.