Гвоздик: Мейвезер легко победит Макгрегора

Украинский боксёр Александр Гвоздик, выступающий в категории полутяжёлого веса, поделился своими ожиданиями от предстоящего боя между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Мой прогноз – легкая победа Мейвезера. Мейвезер обещал всем, что по окончании боксёрской карьеры станет актером, и думаю, таким образом (выходя на бой с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») он выполняет это обещание.



Поединок Мейвезера с Макгрегором – это всего лишь развлекательное шоу. Но хоть это и цирковой бой, я всё равно хочу его посмотреть», — рассказал Гвоздик в интервью ES News.