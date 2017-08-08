Уолтерс узнал имя следующего соперника

Стал известен соперник бывшего чемпиона мира в полулёгком весе Николаса Уолтерса на поединок, запланированный на 19 августа в (Линкольне, штат Небраска).

Оппонентом ямайского боксёра в поединке, который будет проходить в андеркарде боя между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго, будет Артуро Сантос Рейес, сообщает ESPN.



Для Уолтерса это будет первый бой после поражения, которое он потерпел в ноябре прошлого года от украинца Василия Ломаченко, владеющего титулом чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.