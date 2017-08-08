Менеджер Ломаченко: надеюсь, в следующем бою мы заткнём рот Ригондо

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира во втором полулёгком весе Василия Ломаченко, прокомментировал победу украинца над Мигелем Марриагой, а также рассказал о его ближайших карьерных планах.

«Что можно сказать о бое Ломаченко с Марриагой? Даже не знаю, как описать это. Не вижу никого вплоть до 140 фунтов, кто мог бы составить конкуренцию Василию. Выступление было великолепное, и оно понравилось зрителям. Ломаченко показывает не только свои умения, он дарит шоу.

Невозможно угадать, каким он будет. В одних боях он как напористый бык, в других же он кажется совершенно другим. Следующий бой? Надеюсь, что соперником будет Ригондо и мы заткнём ему рот. Очень надеюсь, что сумеем организовать такую встречу", — приводит слова Климаса Boxingtalk.