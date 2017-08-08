Арум планирует организовать титульный бой между Дженнингсом и Паркером

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, заявил, что хочет организовать ещё один титульный бой для экс-претендента на звание чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайанта Дженнингса (19-2, 10 КО), сообщает Boxingnews24.

Американец, недавно подписавший соглашение с Top Rank, свой первый бой под знамёнами этой промоутерской компании проведёт 19 августа против Даниэля Мартца (15-4-1, 12 КО). После этого, по планам Арума, следующее выступление Дженнингса состоится в декабре этого года. Если оно будет успешным, то весной 2018 года Брайант сможет рассчитывать на бой с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером.

«Если предстоящие бои для него пройдут успешно, то мы планируем организовать для него чемпионский бой весной 2018 года. Попытаюсь устроить встречу Дженнингса и Паркера на ESPN», — рассказал Арум.