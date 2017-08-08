Альварес: у Головкина есть слабости, и мы их вскроем 16 сентября

16 сентября в Лас-Вегасе состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Чуть более чем за месяц до поединка мексиканец поделился мыслями о грядущем противостоянии, отметив, что знает слабые стороны противника.

«Со времён боя с Флойдом Мейвезером я стал гораздо лучше как боксёр. У меня прибавилось уверенности и стало намного больше опыта. У Головкина есть слабости, и это то, над чем мы работаем. 16 сентября мы их вскроем. Я всегда хотел участвовать в больших боях и принимаю вызовы. Готов к любому сопернику и отдам всего себя в поединке с Геннадием», — приводит слова Альвареса страница портала Sherdog в «Твиттере».