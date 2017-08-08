Постол вернётся на ринг 16 сентября

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (28-1, 12 КО) вернётся в ринг 16 сентября на турнире, организованном промоутерской компанией Sparta Boxing Promotions, сообщается на официальной странице организации в «Фэйсбук».

Вечер бокса пройдёт в Киеве. В его рамках очередной поединок на профессиональном ринге проведёт и серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 Денис Беринчик.

Отметим, что имя соперника Постола станет известно позже. Предстоящая встреча станет первой для экс-чемпиона с июля 2016 года. Тогда украинец уступил в объединительном бою Теренсу Кроуфорду единогласным решением судей.