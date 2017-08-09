Ломаченко предложил спарринг Макгрегору

Чемпион UFC Конор Макгрегор продолжает подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Несколько дней назад стало известно о том, что его спарринг-партнёр в лице Поли Малиньяджи со скандалом покинул тренировочный лагерь ирландца.

После этого Малиньяджи и Макгрегор стали обмениваться колкостями в масс-медиа. Между тем чемпион мира во втором полулёгком весе Василий Ломаченко также предложил чемпиону UFC спарринг, сделав это посредством своей страницы в «твиттере».

В частности украинец написал:

«Конор, нужен очередной спарринг-партнёр, чтобы проверить твои умения? Звони». О реакции самого Макгрегора на такое предложение со стороны Ломаченко пока ничего не сообщается.