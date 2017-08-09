Малиньяджи: я бы провёл бой с Макгрегором

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи, который готовил Конора Макгрегора к бою с Флойдом Мейвезером и покинувший лагерь ирландца не без скандала, заявил, что и сам был бы готов вернуться в спорт, чтобы провести бой с чемпионом UFC.

«Провёл ли бы я с ним бой? Знаете, я получал удовольствие во вторник, когда разделывал его, и я бы с радостью продолжил это делать. Я увидел, что, даже пребывая не в лучшей форме, я обыгрывал его. Он понимал, что его тренировочный лагерь будет становиться лишь хуже и что ему следует избегать меня.

Я бы надирал ему зад так, словно он что-то украл. Лучшая часть во всём этом заключается в том, что это знаю не только я, но и он", — приводит слова Малиньяджи TMZ.