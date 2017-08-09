Салидо не прочь провести матч-реванш с Ломаченко в декабре

Мексиканский боксёр Орландо Салидо готов провести матч-реванш с Василием Ломаченко, владеющим титулом чемпиона мира WBO в первом лёгком весе, в декабре. Об этом рассказал менеджер Салидо Шон Гиббонс.



«Мы знаем, что Ломаченко желает провести реванш с Салидо. Он добился большого прогресса, однако знает, что Орландо — единственный, кто может доставить ему проблемы. Но мы собираемся договориться (о бое в декабре). Они знают, что боем с Салидо могут поднять рейтинги на ТВ и провести поединок на более крупной арене, которая может вместить не менее 10 тысяч зрителей», — цитирует Гиббонса BoxingScene.