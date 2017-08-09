Мейвезер-младший: я задолжал фанатам за бой с Пакьяо

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший обещает отойти от своей привычной манеры ведения боя, чтобы поединок с Конором Макгрегором вышел зрелищным. Встреча этих спортсменов запланирована на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Этот бой не может проходить в защитном стиле. Я должен идти на него. Я должен делать то, что должен, потому что я задолжал публике за бой с Пакьяо. Болельщики не были довольны поединком с Пакьяо. Они будут довольны этой битвой.



Я уже не тот боец, каким был два года назад. И я не тот же, каким был пять лет назад. Я откатываюсь назад. Такой боец, как Андре Берто, не должен был пройти в бою с Флойдом Мейвезером всю дистанцию. Но помните, мне было 38 лет. Очевидно, что я на спаде, раз позволил такому бойцу продержаться всю дистанцию. Я не такой, каким был раньше.

Я не говорю, что не могу сражаться. Просто я уже не тот Флойд Мейвезер, каким был прежде», — цитирует Мейвезера BoxingScene.