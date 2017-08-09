Ариф Магомедов расторг контракт с Main Events

Российский боксёр Ариф Магомедов решил отказаться от продолжения сотрудничества с американской промоутерской компанией Main Events. Об этом сообщил представитель российского спортсмена Шамир Петросян.



«Мы написали письмо в Main Events с отказом (от контракта). У Магомедова различные повреждения, в том числе головы. Примерно полгода будет восстанавливаться, а потом начнём всё с чистого листа», — приводит слова Петросяна ТАСС.



Отметим, что с компанией Main Events сотрудничает российский полутяжеловес Сергей Ковалёв.