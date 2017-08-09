Михаил Рогозин сразится с Брендоном Хэлси на турнире M-1 Challenge 83

23 сентября впервые в Казани состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 83. Одним из главных боёв вечера станет поединок в полутяжелом весе между экс-чемпионом Bellator американцем Брендоном Хэлси (9-3) и российским бойцом Михаилом Рогозиным (8-2).



Отметим, что последний свой бой Хэлси провёл в начале июня против Александра Шлеменко, от которого потерпел поражение нокаутом на 25-й секунде схватки.



«Для обоих бойцов этот поединок станет моментом истины – Брэндону Хэлси надо восстанавливать пошатнувшуюся репутацию, а Михаил Рагозин одним боем может ворваться в элиту российских смешанных единоборств. У обоих мотивация запредельная, и этот бой станет настоящим украшением турнира. Также зрителей ожидает более десятка интригующих поединков с участием лучших российских и зарубежных бойцов. Следите за информацией на нашем сайте», — сообщается на официальном сайте организаторов турнира.