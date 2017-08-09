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Максим Власов 7 сентября проведёт бой с Дентоном Дэйли

9 августа 2017, среда. 17:26 Бокс/ММА

Российский боксёр первого тяжёлого веса Максим Власов (39-2, 22 КО) в следующем поединке сразится с канадцем Дентоном Дэйли (17-1, 10 КО). Бой пройдёт 7 сентября в Саратове.

«Максим 7 сентября в Саратове будет боксировать с пятым номером рейтинга WBA канадцем Дэйли», — сообщил промоутер Власова Шамир Петросян ТАСС.

Сам Власов в рейтинге WBA занимает седьмое место. Последний бой он провёл 29 июня, когда нокаутировал Муссу Аджибу. Дэйли выходил на ринг 30 июня и одержал досрочную победу над Фелипе Ромеро.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
9 августа 2017, среда
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