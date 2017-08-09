Фроч: Макгрегор может застать Мейвезера врасплох

Бывший чемпион мира Карл Фроч дал новый прогноз на бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим.



«Все ожидают, что победит Мейвезер. Однако Макгрегору 29 лет. Он молод, хорошо подготовлен, голоден и уверен в себе. Знаю, что Конор — это не боксёр, он бьётся в клетке. Но я уверен, что нас ждёт захватывающий бой, в котором возможны неожиданности. Стоит Мейвезеру отвлечься, и Макгрегор может застать его врасплох», — сказал Фроч в интервью BBC.

Бой Макгрегор — Мейвезер состоится 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе.