Фергюсон: UFC сообщили, что Нурмагомедов не готов драться со мной 4 ноября

Американец Тони Фергюсон сообщил, что менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз проинформировал UFC о нежелании российского бойца выходить на поединок 4 ноября в Нью-Йорке.



«Хабиб, ты говоришь, что ждёшь, что я приму вызов и сражусь с тобой в Нью-Йорке, а твой менеджер Али Абдель-Азиз сказал UFC, что ты не готов драться. Он отказался от боя от твоего имени. Не обманывай своих фанатов», – обратился Фергюсон к Нурмагомедову с помощью «Твиттера».

В мае 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном из-за возникших проблем со здоровьем.