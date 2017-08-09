Нурмагомедов — Фергюсону: хватит болтать, надо закончить наше дело

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил Тони Фергюсону, который сегодня через «Твиттер» сообщил, что ему известно об отправке менеджером россиянина Али Абдель-Азизом письма в UFC, в котором говорится о нежелании Хабиба выходить на поединок 4 ноября в Нью-Йорке.



«Фергюсон, я слышал, что ты всё пытаешься с кем-то подраться в октябре. Что случилось? Пытаешься соскочить с дороги? Хватит болтать. Надо закончить наше дело», — написал Нурмагомедов в «Твиттере».

В мае 2017 года Нурмагомедов не смог выйти на бой с Фергюсоном из-за проблем со здоровьем.