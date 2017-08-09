Кортес: у Макгрегора есть удар, а значит у него есть и шанс в бою с Мейвезером

Известный рефери Джо Кортес, вошедший в команду чемпиона UFC Конора Макгрегора при подготовке ирландца к бою с Флойдом Мейвезером, похвалил подопечного, отметив силу его удара, а также умение быстро учиться.

«Он отличный студент и он учится очень быстро. Он запоминает всё, чему я его обучаю. Это самый большой бой для него, эти парни заработают по $ 100 млн. Они должны лучше слушать, что я им говорю, потому что нам нужен чистый поединок.

Думаю, что Конор многое привнёс в спорт. У него есть удар и он чемпион UFC. У него есть талант и не забывайте, что любой, у кого есть удар — опасен. Если у вас есть удар, то у вас есть и шансы. Мы много раз видели, как великие чемпионы падали в нокаут. Так что всё возможно, Макгрегор бьёт жёстко и быстро", — приводит слова Кортеса BoxingScene.