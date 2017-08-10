Бой между Гарбрандтом и Диллашоу состоится 4 ноября

Поединок между чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом и Ти Джеем Диллашоу пройдёт 4 ноября на турнире UFC 217, сообщает Sherdog.

Первоначально проведение этого боя планировалось на турнире UFC 213, однако травма руки Гарбрандта заставила пересмотреть сроки организации встречи.

Гарбрандт свой предыдущий поединок провёл 30 декабря 2016 года, когда единогласным решением судей справился с Домиником Крусом. На том же турнире последний поединок провёл и Диллашоу, тогда он справился с Джоном Линекером.

Отметим, что главным событием турнира UFC 217 будет поединок между Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером.