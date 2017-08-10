Спортивные функционеры из России и Китая организовали турнир «Шёлковый путь»

Глава организации Eurasian Boxing Parliament (EPB) Михаил Денисов рассказал, что усилиями функционеров из России и Китая в 2017 году создан турнир «Шёлковый путь», который стартует в октябре. Данный турнир будет проходить под патронатом Международной боксёрской федерации (IBF), победители соревнований войдут в топ-15 рейтинга IBF.



«Старт турнира пройдет в Макао 27 октября. В соревнованиях будут принимать участие боксёры из России, Китая, Таиланда и Филиппин. Мужчины будут соревноваться в шести весовых категориях, женщины — в двух», — цитирует Денисова ТАСС.