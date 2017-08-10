Мейвезер и Макгрегор могут провести бой в восьмиунцевых перчатках

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) проведёт голосование по запросу Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора на разрешение провести бой в восьмиунцевых перчатках. Об этом рассказал исполнительный директор NSAC Боб Беннетт.



Согласно регламенту организации, восьмиунцевые перчатки используются в поединках, проводимых до категории 147 фунтов включительно. Выше указанного веса используются перчатки весом в 10 унций. Бой Мейвезер — Макгрегор, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе, будет проходить в весе 154 фунта.



«Команда Мейвезера, а также команда Макгрегора находятся в процессе подачи заявки. Это будет рассмотрено на следующем заседании комиссии. Они предстанут перед комиссией, и каждая сторона сможет высказать свои аргументы. Председатель и комиссары открыто обсудят запрос и проголосуют. Наши правила требуют 10-унцевых перчаток, но я не стану говорить, что нет переговоров», — цитирует Беннетта BoxingScene.