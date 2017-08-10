Ларри Холмс считает, что у Макгрегора есть реальный шанс победить Мейвезера

Легендарный в прошлом супертяжеловес Ларри Холмс в отличие от многих считает, что у Конора Макгрегора вполне реальные шансы победить Флойда Мейвезера-младшего. Холмс считает, что Мейвезер уже постарел и долгий простой не сыграет ему на руку.



«Ему не нужно делать слишком много, чтобы победить. Всё, что он должен сделать, — загнать его в угол и бить. Поддавливать его сверху, продолжая идти вперёд, и выбрасывать удары, как только прижмёт к канатам.



Мейвезер будет пытаться вязать его и наносить удары на «брейке». Макгрегору следует высоко держать руки и не давать ему себя ударить. Это будет интересный бой. Люди недооценивают Макгрегора. Этот парень — спортсмен. Он видит много денег и медаль на груди, если сможет преодолеть эту гору», — цитирует Холмса BoxingScene.



Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.