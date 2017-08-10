Конлан: хоть Макгрегор мне и друг, но он не прав по отношению к Малиньяджи

Ирландский боксёр Майк Конлан, несмотря на приятельские отношения с Конором Макгрегором, не считает, что тот поступил правильно по отношению к Поли Малиньяджи, опубликовав фото со спарринга, в котором выставил своего оппонента не в лучшем свете.

Малиньяджи помогал Макгрегору готовится к бою с Флойдом Мейвезером-младшим, но после скандальных фото со спарринга покинул тренировочный лагерь ирландца.

«Возможно, после первого спарринга, когда Поли позволял себе треш-токинг в его адрес, Конор захотел оконфузить его. И я думаю, что он это успешно сделал, опубликовав фото с Поли на настиле ринга.



Я не стану говорить о том, был ли нокаут, нокдаун или толчок, потому что я не знаю. Я не могу комментировать это. Поли настаивает на том, что это был толчок. И если это так, то Конор пытался скомпрометировать его, опубликовав такие фото.



То, что происходит в спортзале, должно оставаться в спортзале. Я не знаю. Поли хвалил Макгрегора, он не говорил неприятных вещей о Коноре. А Конор опубликовал фото, где он спаррингует с Поли с руками за спиной и всё такое. Конор мне друг, но если бы это был мой оппонент, мне бы такое не понравилось. Это нехорошо», — цитирует Конлана BoxingScene.