Фроч: Кличко не запятнал своё наследие, как это сделал Рой Джонс

Бывший чемпион мира Карл Фроч считает, что Владимир Кличко поступил правильно, решив завершить свою карьеру.



«Я рад тому, что он завершил карьеру. Это было правильное решение, принятое в правильный момент. Я думаю, что он уже провёл на два боя больше, чем следовало.



Все будут помнить его за бой с Энтони Джошуа в супертяжёлом весе. Рой Джонс был одним из лучших боксёров, которые когда-либо жили, и он полностью запятнал своё наследие после того, как его несколько раз нокаутировали из-за того, что он слишком надолго задержался в боксе. Приятно видеть, что Кличко ушёл, когда должен был, с высоко поднятой головой», — цитирует Фроча BoxingScene.