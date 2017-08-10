Альварес не исключает возможности боя с Макгрегором в будущем

Мексиканский боксёр Сауль Альварес не стал исключать возможной встречи на ринге с Конором Макгрегором в будущем, однако считает её вероятность довольно невысокой. По мнению мексиканца, всерьёз обсуждать возможность такого боя можно лишь в том случае, если Макгрегор победит Флойда Мейвезера-младшего, бой с которым у него запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Если произойдёт это чудо (Макгрегор победит Мейвезера. — Прим. «Чемпионата»), тогда это можно обсудить. Однако я сомневаюсь, что Конор побьёт Флойда», — цитирует Альвареса BoxingScene.