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Алексей Папин сразится с аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой

10 августа 2017, четверг. 14:50 Бокс/ММА

Российский боксер первого тяжёлого веса Алексей Папин (7-0, 6 КО) проведёт свой следующий поединок 26 августа в Воронеже. Его соперником станет 30-летний аргентинец Маркос Антонио Аумада (17-4, 12 КО), сообщается на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса», с которой сотрудничает россиянин.

В июле прошлого года Аумада дрался за временный титул WBC Latino в первом тяжёлом весе, но проиграл нокаутом в первом раунде. В декабре 2016 он успешно вернулся на ринг, победив нокаутом в первом раунде. А в мае этого года аргентинец одержал ещё одну победу единогласным решением судей.

Алексей Папин последний раз выходил на ринг 27 мая 2017 года против аргентинца Рохелио Омара Росси, которого нокаутировал во втором раунде.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
10 августа 2017, четверг
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