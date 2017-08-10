Макгрегор запросил одного судью не из США на бой с Мейвезером

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор запросил, чтобы на его поединке с Флойдом Мейвезером-младшим работали не только американские судьи. Ирландец хочет, чтобы один из боковых судей был не из США.

«Лагерь Макгрегора запросил международного судью. Посмотрим, сочтём ли мы это справедливым. Всё рассмотрим и примем во внимание. Мы стараемся быть гибкими, адаптироваться. Наши услуги ориентированы на клиентов», — приводит слова главы Атлетической комиссии штата Невада Боба Беннетта Sky Sports.

Бой пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе.