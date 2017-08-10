Фроч: поражение от Макгрегора уничтожит Мейвезера психологически

Экс-чемпион мира по боксу во втором среднем весе Карл Фроч считает, что Флойду Мейвезеру-младшему будет трудно пережить поражение от Конора Макгрегора.

«На Мейвезера оказывается большое давление. Он возвращается, рискует. Если он ошибётся, последствия уничтожат его психологически.

Макгрегор выйдет расслабленным, и если он сможет попасть, у Мейвезера будут проблемы. Флойду придётся быть активным и агрессивным. Из-за всех этих неизвестностей люди и хотят увидеть бой. Это изменит игру, надеюсь, в лучшую сторону", — цитирует Фроча Omnisport.