Альварес: мы с Головкиным изменились со времён спарринга

Мексиканский боксёр Сауль Альварес заявил, что не может готовиться к бою с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным, основываясь на их спарринг-сессиях. Альварес и Головкин работали в одном тренировочном лагере в 2011 году. Они проведут бой 16 сентября.

«Я смог кое-чему научиться, но сравнивать спарринг и настоящий бой не стоит. Кое-что я у него подсмотрел, но теперь мы другие бойцы. Нельзя основывать всё на том, что узнал во время спарринга. Да, кое-что я подхватил, но, конечно, не отталкиваюсь только от этого», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.