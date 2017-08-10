В андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор пройдут два чемпионских поединка

«Регулярный» чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Натан Клеверли проведёт поединок с чемпионом второго среднего веса Баду Джеком. Бой пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе в андеркарде поединка Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора. На кону будет стоять чемпионский пояс Клеверли.

Также в рамках вечера защиту титула проведёт чемпион IBF в первой лёгкой категории Джервонта Дэвис. Его соперником станет Франсиско Фонсека.

Ещё в одном поединке вечера двукратный чемпион мира Стив Каннингем в рамках первого тяжёлого веса встретится с Эндрю Табити.