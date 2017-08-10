Джонс: было тяжело смотреть, как плачет Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс признался, что ему было трудно видеть слёзы Даниэля Кормье после поражения. Джонс нокаутировал Кормье на турнире UFC 214.

«Было тяжело смотреть, как он плачет, ведь он такой хороший посол для нашего спорта. Виды спорта со сражениями один на один вроде MMA и бокса — это те виды, в которых можно увидеть слёзы взрослых мужчин.

Твой успех зависит от тебя. В футболе или баскетболе можно винить других игроков, но здесь ты выходишь один. И поражение здесь — личное дело. Верность мужчины этому спорту — красивая вещь. Вот почему он плакал. Это показало, как много спорт для него значит", — цитирует Джонса Bloody Elbow.