Идрис Эльба: один удар Макгрегора в подбородок может закончить бой с Мейвезером

Известный актёр Идрис Эльба считает, что Конор Макгрегор может нокаутировать Флойда Мейвезера-младшего. Бой пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе.

«На мой взгляд, у Макгрегора есть действительно большой шанс на победу в этом бою. И вот почему. Знаю, это спорное утверждение, но у меня есть опыт в кикбоксинге. Ловкость бойцов MMA и кикбоксёров сильно отличается от боксёрской. Я люблю Флойда, он мой друг, и он будет вести свой бой. Но Макгрегор опрокинет её, выведет Флойда из себя, будет делать то, к чему Флойд не привык.

И Макгрегор может внезапно наносить очень-очень быстрые удары. Я думаю, если Флойд будет делать всё, как обычно, Конор его ударит. А один удар в подбородок может закончить бой. Мало кто со мной согласится, но…

Конор не будет боксировать с Флойдом, он будет с ним драться», — приводит слова Эльбы Bloody Elbow.