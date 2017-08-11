175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Дортикос: меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент

11 августа 2017, пятница. 10:06 Бокс/ММА

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular Юниер Дортикос (21-0, 20 КО) выразил уверенность в победе над Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО) в четвертьфинальном бою Всемирной суперсерии бокса.

«Я рад быть частью турнира, в котором главный приз носит имя Мухаммеда Али. Собираюсь доказать, что я лучший боксёр первого тяжёлого веса. Рад, что встреча с Кудряшовым пройдёт в США, сейчас я рассматриваю эту страну как родную для себя. Я уверен, что 23 сентября я одержу победу над Дмитрием.

Он называет себя Русским Молотом, но не забывайте, что в ринге будет и Кубинский Молот. Меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент", — цитирует Дортикоса официальный сайт турнира.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Дмитрий Кудряшов — боксёр
Новости. Бокс/ММА
11 августа 2017, пятница
10:47 Амир Хан и Энтони Джошуа загладили противоречия
10:44 Пакьяо хочет провести реванш с Хорном на Филиппинах или в США
10:06 Дортикос: меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент
09:43 Кудряшов: мои кулаки принесут мне четыре чемпионских пояса
09:18 Пакьяо: желаю всего наилучшего Брэдли и Маркесу
00:32 Идрис Эльба: один удар Макгрегора в подбородок может закончить бой с Мейвезером
10 августа 2017, четверг
23:29 Джонс: было тяжело смотреть, как плачет Кормье
23:29 Кудряшов сразится с Дортикосом в рамках WBSS 23 сентября в США
21:13 В андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор пройдут два чемпионских поединка
20:52 Альварес: мы с Головкиным изменились со времён спарринга
19:55 Фроч: поражение от Макгрегора уничтожит Мейвезера психологически
19:04 Макгрегор запросил одного судью не из США на бой с Мейвезером
17:37 Мейвезер-младший: Макгрегор назвал чернокожих обезьянами
16:58 Башир: Владимиру Кличко уже нечего доказывать в боксе
15:43 WBA назначила промоутерские торги по бою Макдоннелл — Солис
14:50 Алексей Папин сразится с аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой
14:04 Финкельштейн: M-1 удалось установить рекод посещаемости MMA-турниров в Финляндии
13:44 Альварес не исключает возможности боя с Макгрегором в будущем
13:07 Фроч: Кличко не запятнал своё наследие, как это сделал Рой Джонс
12:14 Конлан: хоть Макгрегор мне и друг, но он не прав по отношению к Малиньяджи
11:45 Ларри Холмс считает, что у Макгрегора есть реальный шанс победить Мейвезера
11:04 Финкельштейн: бой Кунченко — Романов станет украшением всего российского ММА
10:37 Мейвезер и Макгрегор могут провести бой в восьмиунцевых перчатках
09:41 Мейвезер-младший: забудьте о бое с Головкиным или Альваресом
09:19 Спортивные функционеры из России и Китая организовали турнир «Шёлковый путь»
01:45 А. Емельяненко: я серьёзно сбросил вес и набрал неплохую форму
00:14 Бой между Гарбрандтом и Диллашоу состоится 4 ноября
9 августа 2017, среда
23:55 Кортес: у Макгрегора есть удар, а значит у него есть и шанс в бою с Мейвезером
22:39 Сен-Пьер официально подтвердил бой с Биспингом на 4 ноября
22:13 Маркес: нокаутировав Пакьяо, я отпустил ситуацию с нашими предыдущими боями
21:19 Хуан Мануэль Лопес вернётся в ринг 30 сентября
20:56 Нурмагомедов — Фергюсону: хватит болтать, надо закончить наше дело
20:30 Фергюсон: UFC сообщили, что Нурмагомедов не готов драться со мной 4 ноября
20:09 Майки Гарсия: Ломаченко издевался над Марриагой, но меня он не впечатлил
19:54 Гвоздик: хотел бы увидеть бой Ломаченко с Ригондо
18:47 Фроч: Макгрегор может застать Мейвезера врасплох
18:33 Арум: Мейвезеру не должны засчитывать 50-ю победу, если он одолеет Макгрегора
17:26 Максим Власов 7 сентября проведёт бой с Дентоном Дэйли
16:54 Спарринг-партнёр Макгрегора: Конор выиграл спарринг у Малиньяджи
16:07 Михаил Рогозин сразится с Брендоном Хэлси на турнире M-1 Challenge 83
15:06 Ариф Магомедов расторг контракт с Main Events
13:59 Фроч: Хан вызовет лишь насмешки необоснованными обвинениями в адрес Джошуа
13:38 Бывший филиппинский боксёр признал себя виновным в попытке изнасилования
12:43 Лемье нацелился на бой с Котто в декабре
11:58 Мейвезер-младший: я задолжал фанатам за бой с Пакьяо
Все новости RSS
Партнерский контент