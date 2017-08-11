Дортикос: меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular Юниер Дортикос (21-0, 20 КО) выразил уверенность в победе над Дмитрием Кудряшовым (21-1, 21 КО) в четвертьфинальном бою Всемирной суперсерии бокса.

«Я рад быть частью турнира, в котором главный приз носит имя Мухаммеда Али. Собираюсь доказать, что я лучший боксёр первого тяжёлого веса. Рад, что встреча с Кудряшовым пройдёт в США, сейчас я рассматриваю эту страну как родную для себя. Я уверен, что 23 сентября я одержу победу над Дмитрием.

Он называет себя Русским Молотом, но не забывайте, что в ринге будет и Кубинский Молот. Меня называют Доктор Нокаут, и Кудряшов мой следующий пациент", — цитирует Дортикоса официальный сайт турнира.