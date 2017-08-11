Мейвезер: меня ждёт бой с воином

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором. Отдав должное ирландцу, Мейвезер тем не менее отметил, что не беспокоится о том, как его соперник готовится к поединку.

«Я делал это уже много раз. Для меня это рутина. Но я стал старше, и мне нужно давать больше отдыха телу. С возрастом приходит мудрость. В молодости я был готов тренироваться и тренироваться, вовсе не задумываясь о восстановлении.

Нас ждёт не просто бой, это большое событие. Мы оба должны подарить нашим фанам зрелище. Я знаю, что меня ждёт бой с воином, но я не беспокоюсь о том, как он готовится. Я сфокусирован на своей работе. Мой отец построил отличный план на бой, но он не может выйти в ринг вместо меня.

В этот раз наш тренировочный лагерь существенно отличался. Я провёл некоторое время в Лос-Анджелесе и в Майами. Я тяжело работал, но не собираюсь выкладывать видео об этом, потому как я давно в этом деле и все знают, на что я способен", — цитирует Мейвезера World Boxing News.