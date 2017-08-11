Баду Джек: готов к тому, чтобы завоевать пояс во второй весовой категории

26 августа в Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором. В андеркарде этого боя пройдут несколько титульных боёв.

В частности, за пояс WBA Regular в полутяжёлом весе сразятся действующий обладатель этого ремня Нэйтан Клеверли и бывший чемпион мира во втором среднем весе Баду Джек. В преддверии поединка последний выразил уверенность в том, что сумеет одолеть оппонента.

«Я готов забрать этот пояс и стать чемпионом во второй весовой категории. Большая разница между подготовкой к этому бою и прежним поединкам в том, что раньше я заботился о том, чтобы сбросить вес. Сейчас же всё наоборот. Меня ждёт сложный бой, но не вижу никаких проблем с тем, чтобы одержать победу. Я уверен в себе, и болельщики могут ожидать победы как нокаутом, так и по очкам. Клеверли не уедет с поясом, он останется здесь, в Лас-Вегасе», — приводит слова Джека Boxingnews24.