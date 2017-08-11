Власов: Кудряшов не должен участвовать в суперсерии

Российский боксёр первого тяжёлого веса Максим Власов поделился ожиданиями от турнира Всемирной суперсерии бокса, а также раскритиковал состав его участников.

«Я даже не запасной в турнире, но бывают травмы или другие причины, по которым принять участие в турнире не получится, поэтому остаётся один шанс из ста, что я буду там боксировать. Считаю, что несколько участников серии не должны быть в составе. Мне кажется, что Перес и Хук там находиться не должны.

Кудряшов совершенно точно не должен быть участником суперсерии. Он не заслужил этого ни по каким параметрам. Бои, которые он проводил, не стоят ничего. Даже последний поединок с Оланреваджу Дуродолой, который он с трудом выиграл. Это уже был не тот Дуродола, который побеждал его ранее.

Фаворитом турнира является Усик, Дортикос и Бриедис. Думаю, что Гассиев не выиграет турнир. У него совершенно нет технического арсенала. На самом деле, кроме тяжёлого удара, у него вообще мало что есть. Поэтому не оцениваю его шансы высоко", — приводит слова Власова «Советский спорт».