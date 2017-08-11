Брэдли: я больше не хочу подвергать опасности свой мозг

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли сообщил, что принял решение завершить боксёрскую карьеру, потому что больше не хочет подвергать себя опасности получения травм мозга. Одним из самых тяжёлых боёв в карьере для Брэдли был поединок с Русланом Проводниковым, в котором он получил сотрясение мозга.



«Я делал это на протяжении 23 лет. Я получаю удары в голову на протяжении последних 23 лет. Со всей информацией, которую мы теперь знаем о сотрясениях мозга и последствий ударов в голову, я знаю, что мне больше нельзя получать черепно-мозговые травмы. Я не хочу больше наносить урон своему мозгу», — цитирует Брэдли BoxingScene.