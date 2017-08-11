Гаджимурад Антигулов проведёт бой с Ионой Куцелабой на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов проведёт 4 ноября поединок в Нью-Йорке в рамках турнира UFC. На эту дату у Антигулова запланирован бой против представителя Молдавии Иона Куцелабы. Главным событием турнира должен стать бой между Майклом Биспингом и Хорхе Сен-Пьером.



«Антигулов проведёт бой с Куцелабой 4 ноября», — цитирует Магомедова ТАСС.



Отметим, что в рамках запланированного на 4 ноября турнира планируется также провести бой между американцем Тони Фергюсоном и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.