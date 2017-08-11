Бивол может в ноябре провести бой за титул WBA

Российский боксёр Дмитрий Бивол может ноябре текущего года провести поединок за титул регулярного чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Об этом рассказал менеджер российского спортсмена Вадим Корнилов.



Ранее сообщалось о том, что WBA обязала действующего чемпиона в этом весе Нейтана Клеверли провести защиту в бою с Биволом, однако тот предпочёл договориться о реванше с Баду Джеком.



«Бой Клеверли и Джека, скорее всего, состоится, сейчас идут переговоры. Вне зависимости от этого мы планируем, что в ноябре Бивол проведёт бой на одном из премиальных американских телеканалов за титул регулярного чемпиона WBA", — цитирует Корнилова ТАСС.